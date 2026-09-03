Il cinema indipendente apre le porte al territorio per tre giorni di storie, accessibilità e dialogo tra culture. Dal 9 al 12 settembre 2026 il teatro comunale “Antica Valeria” di Decimomannu ospiterà la seconda edizione dell’Officina Film Festival, rassegna cinematografica a ingresso libero e gratuito.

La rassegna, fanno sapere gli organizzatori, nasce per celebrare il cinema indipendente e storie rilevanti dal punto di vista sociale.

Il via mercoledì 9 settembre alle 20 con la proiezione di alcuni lavori della selezione “Visioni Sarde 2025”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. La serata d’apertura proseguirà con la visione del film Fiori sottopelle di Karim Galici, in presenza del regista e del cast.

Il pomeriggio di giovedì 10 settembre inizierà alle 16.30 con l’esplorazione del genere documentaristico, in compagnia di ospiti come Domenico Ruiu o Noemi Fadda dell’Isre, per poi proseguire con le opere Monzón del giornalista Antonello Deidda, sulla storia del pugile cagliaritano Efisio Galici, o Nado di Daniele Farina, dedicato all’omonimo artista.

Venerdì 11 settembre i riflettori si sposteranno sui temi della disabilità, dell’esplorazione sociale e dell’inclusione. Verrà proiettato il pluripremiato The Madmen Coach di Carlo Liberatore e Ologramma di Francesco Zarzana, SVeLA e Run Trip Life.

La maratona finale di sabato 12 settembre proporrà la mattina una video intervista aperta al pubblico alla presenza di diversi attori, tra cui Sabina Zicconi e Fiorenzo Mattu. Dalle 16 una selezione di corti italiani e internazionali, con ospiti dalla penisola e oltre.

La sessione serale delle 20.30 darà spazio in particolare ai videoclip e ai corti sardi, tra cui spiccano Prove tecniche di empatia di Jacopo Cullin, Caro Fratello di Simone Paderi, Sbentiare di Tiziana Troja o Io non dimentico di Antonello Murgia, e la proiezione di Nel segno di Greca - Episodio 2, cortometraggio girato a Decimomannu nell’ambito del laboratorio “Decimo in frame: dalla penna allo schermo”, sotto la direzione di Daniele Arca, e che vede protagonisti alcuni ragazzi del territorio seguiti dal coach Maurizio Pulina.

L’attrice Sabina Zicconi e i registi Karim Galici e Giulia Camba valuteranno le opere in concorso, mentre i premi saranno firmati dalla ceramista asseminese Doriana Usai. La rassegna è organizzata dall’associazione Officina Progetti Aps con il patrocinio del Comune di Decimomannu e della sezione locale dell’Avis.

(Unioneonline/A.D.)

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