Il Premio Solinas torna là dov'è nato, a La Maddalena, proprio quarant'anni fa, dal 23 al 28 settembre, nella sua veste di "grande laboratorio a cielo aperto della scrittura cinematografica d'autore, la casa creativa degli sceneggiatori italiani, il luogo dove vecchie e nuove generazioni di Autori e Produttori s'incontrano, dove nuove storie nascono, dove si pongono le basi per innovare l'intera filiera industriale testimoniando la centralità degli sceneggiatori nel processo creativo".

Ma torna nell'Arcipelago-Parco Nazionale anche come manifestazione ecosostenibile con il Progetto "Ciak si pianta 3", ideato con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e Forestas.

Il Premio Solinas festeggerà i suoi 40 anni con 3 film iconici: "L'uomo in più" di Paolo Sorrentino; "I cento passi" di Monica Zapelli, Claudio Fava, Marco Tullio Giordana (menzione speciale al Premio Solinas 1998); "Vito e gli altri" di Antonio Capuano a cui sarà dedicato un omaggio con la proiezione in anteprima del suo nuovo film "L'isola di Andrea", in sala dal 2 ottobre.

Tra i momenti di discussione e formazione che coinvolgeranno l'intera filiera industriale si segnala il convegno "Scriver nella bufera. Le storie hanno ancora il potere di colpire al cuore?" che si svilupperà nelle giornate del 25, 26 e 27 a Punta Tegge.

Le Premiazione dei 3 concorsi: Premio Internazionale Franco Solinas, Premio Solinas Experimenta Serie in collegamento con Rai Fiction e Premio Solinas Documentario per il Cinema in collegamento con Apollo11, avranno luogo il 27 Settembre e saranno valorizzate dalla proiezione del nuovo film di Antonio Capuano "L'isole di Andrea", acclamato all'82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Le proiezioni si terranno al Cinema Longobardo e saranno gratuite, aperte al pubblico e agli studenti a cui saranno dedicate le matinée. Aprono, il 23 settembre, Antonio Capuano con "Vito e glia altri, - Vincitore del Premio Solinas 1988 - e Francesco Solinas e Marco Pontecorvo che presenteranno in anteprima assoluta il documentario "Franco Solinas scrittore di cinema".

© Riproduzione riservata