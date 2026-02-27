Domani, sabato 28 Febbraio, con inizio alle 18, la libreria Ubik di Olbia ospita un incontro dedicato a un tema di grande attualità e ancora poco esplorato nel panorama editoriale italiano: il ruolo del femminile nelle tradizioni religiose. L’occasione nasce dalla pubblicazione del volume “Il femminile nelle tradizioni religiose: la forza di una voce” (Ensemble, 2025), che raccoglie gli Atti del convegno svoltosi a Firenze nel marzo 2025, dall'omonimo titolo “Il femminile nelle tradizioni religiose: la forza di una voce. Dialogo tra Buddhismo, Cristianesimo e Islam”.

Protagonista della serata la curatrice del libro, Rev. Anna Maria Shinnyo Marradi, fondatrice e badessa del Tempio Sōtō Zen Shinnyoji, sede italiana del monastero di Daijōji di Kanazawa e testimone dell'evento che ha visto, per la prima volta in Italia, monache e studiose appartenenti a diverse tradizioni – Buddhismo Sōtō Zen e Rinzai, Cristianesimo e Islam – confrontarsi in modo diretto sul vissuto femminile nei rispettivi cammini di fede.

Diverse le considerazioni emerse dall'incontro come quella del “femminile, nella storia delle religioni, insieme esaltato come simbolo di vita, compassione e sapienza, e al tempo stesso marginalizzato nelle strutture istituzionali e nei luoghi decisionali”. Se “interrogarsi sul femminile nelle tradizioni di fede significa anche riflettere su nuovi modi di pensare la trascendenza, la comunità e la giustizia”, l’incontro alla Ubik di Olbia sarà, dunque, un’occasione preziosa di confronto e approfondimento su una questione che riguarda non solo le donne, ma il futuro stesso del dialogo tra le religioni e la società contemporanee. La presentazione è organizzata in collaborazione con il Centro Yoga Quartochakra di Olbia, il docente Costantino Pes, traduttore di letteratura giapponese moderna, e la giornalista Camilla Pisani che modera la serata.

