La quindicesima edizione della Giornata nazionale delle miniere ha un protagonista d'eccezione, la miniera che 80 anni fa rappresentava la locomotiva d'Italia: all'evento partecipa infatti il Museo del Carbone, alla Grande Miniera di Serbariu con un focus incentrato su uno degli aspetti più caratteristici, la luce.

Oggi e domani il sito culturale, rinato circa 20 anni fa con un ingentissimo investimento dopo decenni di abbandono, sarà a disposizione dei visitatori in modo speciale e come anteprima della stagione estiva turistica alle porte.

In entrambe le giornate sono previste visite guidate dedicate, con uno speciale approfondimento sulla storia dell’illuminazione in miniera. «Appuntamenti assolutamente da non perdere - avverte l'assessore alla Cultura Giorgia Meli - per rievocare e ricordare le origini minerarie di Carbonia e non solo, e tutto il vissuto emotivo, sociale ed economico che ne consegue».

Caschetti, fari, torce: non sono solo oggetti di lavoro, ma nella profondità della terra in cui migliaia di minatori hanno cavato carbone, rappresentavano un prezioso alleato salvavita.

