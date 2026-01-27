La fotografia diventa strumento di memoria, testimonianza e riflessione civile nella mostra Stato Migrante di Roberto Pili, ospitata dal Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois di Cagliari in occasione de La Notte degli Artisti.

L’esposizione, curata da Giacomo Pisano, trova spazio nelle Ex Officine di Piazza Martiri delle Foibe, luoghi storici restituiti alla città e oggi simbolo di rigenerazione culturale.

Presentata per la prima volta nel 2017 al Ghetto degli Ebrei di Cagliari, dove aveva riscosso ampio consenso di pubblico e critica, Stato Migrante torna oggi in una veste rinnovata, caricandosi di nuovi significati grazie al dialogo con uno spazio che rinasce e con una comunità scolastica votata alla formazione artistica e alla contemporaneità.

Dal 2011 a oggi Roberto Pili ha seguito e documentato gli sbarchi dei migranti, questo gli ha permesso di costruire nel tempo un corpus fotografico di forte impatto umano e visivo. Il suo sguardo da fotoreporter si allontana dalla retorica dell’emergenza per concentrarsi sulle persone: volti, gesti, attese.

Le immagini raccontano non solo il momento dell’arrivo, ma l’intero percorso che va dallo sbarco al difficile reinserimento sociale, restituendo così dignità e complessità a storie spesso ridotte a numeri.

La migrazione emerge così come condizione esistenziale oltre che politica, esperienza che attraversa identità, territori e confini.

Il linguaggio fotografico di Pili, diretto e privo di mediazioni, costruisce una narrazione visiva intensa, capace di interpellare lo spettatore e di stimolare una riflessione profonda sul presente.

L’Open Day, in programma giovedì 29 gennaio 2026 dalle 18 alle 22, inaugura ufficialmente le Ex Officine del Foiso Fois come nuovo polo dedicato alla creatività e alla formazione.

