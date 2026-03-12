Lutto nel mondo della televisione italiana. È morta a Roma Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana.

Per Domenico Modugno ha scritto ad esempio il testo del celebre brano La lontananza.

Era nata a Savona il 18 novembre del 1949. Ha esordito come attrice di teatro, di cinema e di prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest, ha condotto anche la prima edizione di Non è la Rai.

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, si era chiusa in un totale silenzio. Poi la condivisione del suo percorso di cura sui social e in alcune interviste televisive.

Precedentemente, nel settembre 2023, aveva condiviso la notizia dell'operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l'inserimento di 4 bypass. Anche in quell'occasione la raccomandazione era stata «controllatevi quanto più potete».

