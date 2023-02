La foresta Pietrificata dell’Anglona riprende vita grazie ad un finanziamento pari a 300mila euro stanziato dalla Regione Sardegna. Capofila del progetto il comune di Chiaramonti che tramite l’Agenzia regionale Forestas, servizio territoriale di Sassari, avvierà i lavori per la rete escursionistica e ippoviaria che coinvolge sei comuni - Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas, Sedini e Bulzi - dove verranno realizzate la segnaletica orizzontale e verticale, le aree di sosta e la ripulitura delle zone.

Il progetto definito ed approvato a seguito della conferenza di servizi, comprende una rete di 16 sentieri che saranno inseriti nel catasto ufficiale della Rete escursionistica della Sardegna, per un totale di quasi 80 chilometri attraverso i diversi siti della foresta Pietrificata, di cui il principale è quello della foresta Carrucana a Martis.

Ma saranno valorizzati anche i siti di 4 cascate e 2 grotte, una in area Sic - Su Coloru nel comune di Bulzi, e numerose chiese oltre ai musei di Sedini e Perfugas. All’ interno del comune di Chiaramonti ricadono sei fra i tracciati previsti, per un totale di circa 37 chilometri di percorsi che attraversano le cascate di Chirralza e di Triulintas.

Per la direzione lavori di Forestas restano da risolvere ancora altre criticità su attraversamenti in proprietà privata nei sentieri 4 e 5, problematiche che comunque potranno essere affrontate secondo le previsioni del Regolamento regionale per la Sentieristica, in stretto raccordo con i Comuni.

