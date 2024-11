Titolo e sottotitolo danna già l'idea dello stile e di una satira che non fa sconti a nessuno: “La Costituzione spiegata ai fascisti - Corso di recupero al vivere civile per camerati, finti compagni e diversamente democratici”. L'ultima opera del vignettista sardo Antonio Cabras sarà presentata sabato alle 18 nei locali dell’Associazione Culturale Dolmen in viale Porto Torres 31 a Sassari. L'autore sarà intervistato da Giovanni Salis, ex delegato alla Cultura del Comune di Ploaghe, membro fondatore dell’associazione Dolmen.

Pubblicato dall'Associazione Culturale no-profit Altrainformazione (fondata da diversi autori e disegnatori fra cui Mauro Biani) il libro è un percorso che accompagna il lettore tra i principali articoli della nostra Costituzione, attraverso situazioni tragicomiche e un botta e risposta pungente e ironico tra Cabras e alcune figure riconoscibilissime del panorama politico italiano presente e del recente passato.

Il volume è accompagnato da contributi scritti di importanti figure: il Rettore dell'Università di Siena Tommaso Montanari, l'autore satirico Luca Bottura, la giurista Roberta Covelli e il giornalista Carlo Gubitosa.

