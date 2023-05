C'è anche la compagnia cagliaritana Lucido Sottile tra le otto produzioni del teatro italiano selezionate per la decima edizione di “In Scena! Italian Theater Festival NY”, evento di teatro italiano organizzato a New York da Kairos Italy Theatre e Kit Italia insieme a Casa Italiana Zerilli-Marimò at NYU, che ha preso il via l'1 maggio per concludersi martedì 16.

Lo spettacolo "DDD! Donne donnette e donnacce", scritto e diretto da Tiziana Troja, sarà presentato a New York venerdì 12 maggio alle 18 negli spazi di Casa italiana Zerilli-Marimò e domenica 14 alle 18.30 al Vino Theater.

La commedia, autoironica e brillante con finale a sorpresa, porta in scena due attrici, interpretate da Michela Sale Musio e Tiziana Troja, che compongono un duo comico sull'orlo di una crisi di nervi mentre tentano di riproporsi in un nuovo progetto artistico tra confidenze, rivalità, ipocrisia, cliché e colpi bassi del mondo dello spettacolo.

In scena anche Angelo Trofa, Valentina Fadda e Michele Sarti, i costumi sono di Filippo Grandulli e le musiche di Davide Sardo.

La compagnia di Michela Sale Musio e Tiziana Troja, nata a Cagliari 21 anni fa, torna dunque a New York dopo la partecipazione all'edizione 2018 di In scena!. Ora è stata scelta insieme ad altre sette per raccontare il teatro italiano al festival newyorkese, che già dalla sua prima edizione è stato inserito come evento ufficiale dell'Anno della Cultura italiana negli Stati Uniti sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica italiana, del ministero degli Affari Esteri e dell'ambasciata italiana a Washington, D.C.

