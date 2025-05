Per la prima volta la commedia algherese viene portata in scena con una regia vera, firmata da una regista teatrale affermata, Chiara Murru.

Lo Viut, il testo portato in scena dall’Associazione Culturale Cabirol e dalla Nova Companya del Reganal, lo scorso fine settimana è stato un successo oltre ogni aspettativa.

Anche la parte musicale, affidata al grande talento di Raimondo Dore, ha contribuito a dare allo spettacolo un tasso di qualità inconsueto.

Tre serate sold out, per uno spettacolo che ha sicuramente lasciato il segno, anche per il testo teatrale di Pino Piras, da sempre fuori dagli schemi della commedia classica, ispirato da sarcasmo e ironia con cui sottolinea i vizi e le virtù della società. Pubblico entusiasta, standing ovations, e tanti giovani in teatro, ed è questa la novità più interessante, a dimostrazione che la lingua catalana di Alghero può essere veicolo di diffusione di contenuti interessanti per le nuove generazioni. Merito anche della grande passione dei componenti della Nova Companya del Reganal, l’associazione di teatro amatoriale che collabora con l’Associazione Cabirol nel diffondere le opere di Pino Piras.

Un successo che gratifica gli sforzi e l’impegno profuso nella ricerca e nell’applicazione di un progetto innovativo in grado di elevare la commedia algherese, così come dal 2007 si è innovata la canzone algherese con la Nostra Cançò e per cinque anni con il Premio Pino Piras.

La Commedia è stata patrocinata dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero, con il sostegno della delegazione della Generalitat de Catalunya. Ora l’Associazione lavora al progetto del Festival della Canzone d'Autore delle lingue minoritarie, anche in questo caso proponendo una progetto attuale e al passo coi tempi.







