In occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia, e del documentario di John Ford al seguito dello sbarco degli Alleati sulle coste francesi, la conferenza del Politecnico Argonatuti di Olbia indaga sull’impatto che l’opera del regista americano ha impresso sulla storia del cinema moderno. Guidato dal regista Michele Salimbeni, l’evento “John Ford e lo sbarco in Normandia”, domani con inizio alle 18.30, ripercorrerà, attraverso la visione di sequenze e non solo, la storica invasione Overlord che il regista documentò su incarico diretto dello Stato Maggiore americano. “Al di là dell’immenso valore storico, umano e simbolico dell’operazione è interessante, dal nostro punto di vista, l’impatto che questa esperienza ebbe sul cinema di John Ford e su tutta la storia del cinema – spiegano dal Politecnico- Analizzeremo questo aspetto cercando di definire l’influenza dell’opera di Ford - ed in particolare dei suoi documentari durante la Seconda Guerra Mondiale - sul cinema moderno e arrivando, in conclusione, a chiarire l’importanza di Ford nella storia del cinema”.

