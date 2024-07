Tutto pronto per la 39esima edizione dell’Ittiri Folk Festa. La storica kermesse di balli, musiche, mostre, si terrà dal 18 al 22 luglio e verrà presentata martedì 16 luglio alle 10 in Camera di commercio a Sassari.

Organizzato da Ittiri Cannedu, associazione con 50 anni di storia, il festival rappresenta un’importante occasione per promuovere lo scambio internazionale tra culture e tradizioni. E anche la grafica esemplifica questa volontà con l’iconografia di un elefante, simbolo di memoria, ricordi antichi e forza, oltretutto sorretto da un nugolo di piccole formiche a significare i fattori imprescindibili di volontà e impegno per proseguire il percorso delle tradizioni verso le generazioni del futuro.

Per quanto riguarda gli ospiti della manifestazione, inserita nel cartellone di Salude & Trigu, si dispone già di un’anteprima con la partecipazione della Martinica Francese e della Compagnie de Danse “Pom ’Kanel” del comune di Basse Pointe che propone danze della tradizione delle Antille e dell'Africa. Un ensemble attivo da 42 anni e celebre per le capacità dei suoi ballerini e musicisti. Tornano poi le collaborazioni storiche col gruppo Città di Quarto di Quartu Sant'Elena, col gruppo città di Assemini e, in particolare, la partnership collaborativa con il gruppo "Ortachis" di Bolotana, socio del Festival Internazionale col quale condivide l'ospitalità e lo scambio del gruppi stranieri e le esperienze artistiche.

Un rapporto, quello tra Ittiri Cannedu e l’Ortachis di Bolotana che data dal 1990, anno del primo incontro, consolidata poi dal 1997 con il sostegno reciproco dei due festival.

