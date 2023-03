Il pane di Pasqua: una tradizione tipica di Ittiri che l'Amministrazione comunale intende preservare. Lunedì 27 marzo, alle ore 16 e 30 nei locali della biblioteca comunale, il sistema bibliotecario Coros Figulinas e la cooperativa Comes organizzano i laboratori della tradizione e il pane di Pasqua.

L’attività è rivolta ai bambini dai 6 anni in su e per effettuare il corso è necessaria l’iscrizione ufficiale. Il laboratorio sarà a cura della signora Raimonda Cuccureddu, una delle tante donne ittiresi esperte del settore e un'autentica artista del pane che ravviva le feste pasquali nella cittadina. Le sue composizioni sono molto note in città e non solo.

«Mia madre da piccola per Pasqua ci faceva le bambole di pane - racconta la donna, 75 anni -. Io nel tempo ho cercato di emularla. Con la mia fantasia disegno gioielli, collane, uova pasquali, bouquet per matrimoni, regali per ricorrenze e li ricostruisco col pane. Con grande passione e dedizione. Vorrei perciò trasferire ciò che so alle nuove generazioni. Affinché portino avanti questa nobile tradizione, che ancora oggi rende felice gli ittiresi, soprattutto i bambini».



