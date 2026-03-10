Docenti e studenti universitari per le strade del comune di Ittiri, dove il centro storico si trasformerà in un’aula a cielo aperto. L’iniziativa dal titolo “Le vie della trachite” vedrà circa 60 allievi del corso di Rilievo e Modellazione del Patrimonio costruito del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, animare le vie del paese per un importante didattica sul campo. Il progetto vedrà i futuri architetti e designer impegnati in attività di osservazione e analisi critica del tessuto urbano, con rilievo architettonico dei dettagli locali e un focus specifico sui celebri portali in trachite, simbolo dell'identità e della maestria artigiana ittirese. La giornata rappresenta la naturale prosecuzione di “Ittiri. Le vie della trachite”, il lavoro di consulenza sviluppato dal gruppo di ricerca GRA•VIS (Laboratorio di Scienze Grafiche e Visive) guidato dal professore Enrico Cicalò, nell’ambito del progetto CorosVivo. L'obiettivo è trasformare la ricerca in azione, portando gli studenti a diretto contatto con la materia e la storia del territorio per imparare a valorizzarlo e preservarlo.

© Riproduzione riservata