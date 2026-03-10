Sarà lo scrittore Gesuino Némus, all'anagrafe Matteo Locci, celebre per aver scardinato le regole del giallo tradizionale, uno dei protagonisti degli appuntamenti principali del Cantiere Poetico di PLICS, il Premio Letterario Internazionale “Città di Sassari”, in programma a Sassari il 20 e il 21 marzo. Tra i grandi autori della giallistica italiana degli ultimi 30 anni, Némus riceverà il premio speciale alla carriera durante l’incontro previsto con l’autore venerdì 20 marzo alle 19 al Teatro Civico di Sassari.

«Matteo Némus è uno degli autori più talentuosi, geniali e autentici degli ultimi anni – spiega Leonardo Onida, ideatore e responsabile di PLICS - capace di inventare un linguaggio narrativo e uno stile non replicabili, ma che in tanti dopo di lui hanno seguito, imboccando lo stesso sentiero. È un altro caso di Nemo profeta in patria".

Amatissimo in Francia e tradotto come pochi anche in Germania ha vinto alcuni importanti premi letterari italiani, come il Premio Campiello Opera Prima nel 2016 e il Premio Bancarella (selezione 2016) per il suo libro d'esordio “La teologia del cinghiale”. Il suo è uno stile originale e una lingua davvero eclettica, nella quale mescola sardo logudorese, ogliastrino, italiano colto, latino e termini gergali, con una narrazione mai lineare, un labirinto di flashback, digressioni filosofiche e aneddoti di paese.

La cerimonia di consegna sarà animata da letture e intermezzi musicali che vedranno la partecipazione di Maria Antonietta Ruiu, Stefano Resmini, Leonardo Onida, Fiametta Moretti e Giovanni Sanna Passino.

