Sardegna Ricerche è pronta a volare a Londra per partecipare all’AI Summit, appuntamento internazionale dedicato alle sfide dell’intelligenza artificiale e organizzato nell’ambito della London Tech Week.

L’appuntamento è per il 14 e 15 giugno, con l’obiettivo di far conoscere sul mercato internazionale le imprese sarde che lavorano in questo settore.

Per i partecipanti un’importante opportunità di networking e approfondimento non solo con le aziende, ma anche con i relatori – tutti di alto profilo – fra i quali spiccano James Fletcher, Lead, Responsible AI/ML di BBC, e Hanna Helin, Global Head of Technology Innovation alla London Stock Exchange Group.

L’elenco delle realtà selezionate

Athlos: una società di sviluppo software specializzata nell’area HMI che progetta e implementa soluzioni di intelligenza artificiale personalizzate intorno alle esigenze di una vasta gamma di clienti del settore privato e pubblico.

Eos Data: è una piattaforma di intelligenza artificiale innovativa che si rivolge a influencer, esperti di marketing, agenzie di marketing e aziende.

Nevil: grazie alla conoscenza del mercato IT, è una società che non solo ha realizzato progetti di altissimo livello in settori strategici, ma ha anche instaurato solide relazioni che hanno permesso di crescere e continuare ad investire in prodotti e partnership.

Smart Geo Survey: è una startup innovativa specializzata in agricoltura di precisione e gestione dell’acqua in agricoltura e nell’industria attraverso l’uso di droni.

VisioScientiae: è uno spin-off accademico dell’Università di Cagliari. La società è stata fondata per sfruttare tecnologie e algoritmi di intelligenza artificiale e Big Data all’avanguardia per creare e distribuire servizi e applicazioni innovativi.

WiData: il suo prodotto di punta si chiama People Mobility Analytics che è un sistema digitale per la raccolta, l’analisi e la visualizzazione dei dati che offre una panoramica del movimento delle persone in diversi contesti.

XRIT: è una startup innovativa nel campo della eXtended Reality. Sviluppa diversi progetti realizzando app dedicate arricchite da ricostruzioni 3D di ambienti e scenari con contenuti multimediali.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata