Finanziato dall’Unione Europea con un importo complessivo di 100 mila euro attraverso i fondi Pnrr, il progetto TASCLE (acronimo di Training Pathway Addressed to Support and Curricular teachers of secondary Level’ school) vede impegnati dieci ricercatori esperti, provenienti dalle Università di Sassari, Verona e Parma.

Coordinatore è il professor Filippo Dettori, direttore del corso per la specializzazione degli insegnanti di sostegno dell’ateneo sassarese. Coinvolte nella ricerca anche Giusy Manca, Valentina Guerrini, Luisa Pandolfi e Barbara Letteri dell'Università di Sassari.

TASCLE ha come obiettivo la costruzione di un percorso formativo per gli insegnanti di sostegno e disciplinari della scuola secondaria di primo e secondo grado, che li supporti nel compito di favorire l’inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali.

Il progetto coinvolge 300 insegnanti e 1.500 studenti di 30 scuole secondarie di I e II grado della Sardegna, del Veneto e dell’Emilia Romagna. stato elaborato un questionario e sottoposto online ai docenti sulle competenze che, secondo la loro percezione, dovrebbe possedere un buon insegnante inclusivo e sui percorsi formativi utili a ottenerle. Un altro focus è sul ruolo delle nuove tecnologie all’interno del percorso didattico. La ricerca è mirata a conoscere la situazione attuale all’interno delle scuole, capire cosa funziona e cosa non funziona, che difficoltà incontrano quotidianamente gli insegnanti nell’attuare una didattica inclusiva e anche nei rapporti con la famiglia, gli amici e nella ricerca di una occupazione.

Una volta raccolti i questionari inizierà la sperimentazione delle buone pratiche emerse all’interno delle scuole e gli esiti della ricerca saranno messi a disposizione degli insegnanti attraverso pubblicazioni cartacee e digitali.

