Anche Carbonia, nata proprio nell’anno in cui vennero emanate le leggi razziali, conobbe sebbene in misura per fortuna assai limitata l’infamia delle persecuzioni del regime nazifascista: era il 1938. Un motivo in più che giustifica il fatto che il Comune ha deciso di aderire, rivolgendosi ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, al “Promemoria Auschwitz 2023. Il Viaggio della Memoria”, progetto finanziato dal Comune e gestito da ARCI Sardegna con l’Associazione Deina.

Consentirà a 4 giovani residenti nel Comune di Carbonia di visitare i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. “Promemoria Auschwitz” è un progetto di educazione alla cittadinanza europea, pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario per essere protagonisti come cittadini nel mondo d’oggi.

«In questo contesto - precisa l’assessora alla Cultura Giorgia Meli - il viaggio della memoria rappresenta un’occasione di arricchimento formativo personale, che contribuisce a educare una generazione di ragazzi». La tappa più importante del progetto è il viaggio a Cracovia, presumibilmente 9-14 marzo 2023. Gli interessati dovranno compilare esclusivamente online la domanda di partecipazione entro la mezzanotte di mercoledì 25 gennaio. Successivamente riceveranno la convocazione contenente tutte le indicazioni necessarie.

© Riproduzione riservata