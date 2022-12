Il presepe tradizionale di Portoscuso in esposizione alla Mostra Internazionale d'arte presepiale di Giffoni che sarà inaugurata domenica alle 19 nel Convento di San Francesco.

Un appuntamento che si rinnova da anni per l'associazione Sardinian Events di Portoscuso, presenza costante a Giffoni. «Ritorna l'antica tradizione del presepe per grandi e piccini - dice il presidente Basilio Pusceddu - un appuntamento per gli appassionati di arte presepiale che durante tutto l'anno preparano le scenografie ricche di sentimento religioso per accogliere la Natività e i personaggi del presepe. Per noi è sempre una grande emozione partecipare a queste celebrazioni dell'arte presepiale».

All'allestimento del presepe che sarà esposto a Giffoni hanno partecipato, oltre a Basilio Pusceddu, Salvatore Lai, Mariangela Musu, Angela Uras, Luca Cossu, Agostino Frau, Ignazio Alberto Cherchi.

A rappresentare la Sardegna alla Mostra internazionale presepiale di Giffoni ci saranno anche artisti e artigiani di Sant'Antioco, Selargius, Nuoro, Borore, Nuxis, Iglesias, Assemini e Carbonia.

