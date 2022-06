Cave come teatri naturali per ospitare spettacoli e percorsi artistici, storico-archeologici e naturalistici da vivere nel segno dell'ospitalità autentica dei residenti e della riscoperta di uno stile di vita improntato alla sostenibilità.

Tutto questo è Cavart-Extrazioni Culrali 2022 che prevede tre tappe con serate dove si alternano performace artistiche a degustazioni dei prodotti locali: Sennori (19 giugno), Ittireddu (3 luglio) e Monteleone Rocca Doria (17 luglio)

Il progetto proposto dall'associazione Girovagando è stato illustrato questa mattina nella Camera di Commercio di Sassari, dato che la manifestazione è stata inserita nel calendario di Salude & Trigu, che come ha ricordato Antonella Viglietti raccoglie tutti gli eventi improntati a valorizzare il territorio e le sue peculiarità.

Il direttore artistico di Cavart, Michèle Kramers, ha spiegato: “Quest’anno abbiamo voluto allargare l’orizzonte del Nord Sardegna, coinvolgendo anche Ittireddu e Monteleone Rocca Doria. La manifestazione punta ad esaltare lo spazio cava come luogo teatrale di eccellenza. Il festival si chiama festival delle arti e della cultura ambientale. Noi lavoriamo sulla questione del cambiamento climatico, diverse attività legate al tema. Mettiamo in risalto il territorio, ancora di più perché coinvolgerà realtà e persone del territorio. Cultura come antidoto allo spopolamento, capace di dare nuovi stimoli alla popolazione”.

© Riproduzione riservata