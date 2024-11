L'edizione della maturità, la diciottesima, del Premio letterario Osilo ha come tema “Il vestiario tradizionale osilese- Storia e memoria”. Il Salotto Letterario, che organizza il concorso, ha appena pubblicato il bando.

Sono cinque le sezioni attraverso le quali esprimere in maniera artistica attorno all’intrigante e seduttivo tema del costume tradizionale osilese, di straordinario impatto estetico, apprezzato nel mondo, inimitabile sintesi di sapiente manualità e immateriale allure.

Le cinque sezioni: Premio Selezione Saggistica, Premio Selezione Narrativa, Premio Selezione monologo teatrale, Premio fotografia per notturne antichità sarde e Premio pittura per notturne antichità sarde. Sono ammessi componimenti in tutte le varianti linguistiche della Sardegna.

Previsti anche il Riconoscimento alla memoria di Ida Comaschi Caria, geologa e paleontologa, e il Riconoscimento alla memoria di Salvatore Murgia, poeta.

