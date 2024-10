Una grande soddisfazione per la cooperativa vitivinicola di Senorbì, che per la prima volta nella sua storia, è tra i protagonisti della manifestazione non fieristica dedicata al vino più grande d’Italia dedicata a ristoratori, sommelier, manager di locali, cantine ed enologi. Oltre alla Cantina Trexenta, anche il pluripremiato sommelier di Senorbì Raffaele Porceddu è tra i protagonisti della rassegna. Porceddu, manager di Angelini Wine & Estates (azienda vitivinicola che fa riferimento ad Angelini Pharma), fa parte del gruppo di 100 sommelier selezionati da Milano Week per accompagnare i visitatori alle degustazioni delle migliori etichette durante l’intera rassegna.

Il sommelier di Senorbì si è appassionato al mondo del vino da ragazzo, vendemmiando nei campi della Trexenta con il padre, lo zio e i due fratelli. Si è poi specializzato in enologia attraverso l’istruzione e incontrando i maggiori produttori vinicoli d’Europa, il suo nome ora figura nel gotha dei professionisti internazionali. Da anni ha intrapreso una missione di valorizzazione dei vini della Sardegna, proponendo un connubio per qualità e caratteristiche con i prodotti del Nord Italia. I vari riconoscimenti ottenuti gli sono valsi una menzione speciale (“ha trasformato con maestria una delle sue più grandi passioni in professione”) nel libro “Senorbì: arti, mestieri e professioni” realizzato dal Comune per omaggiare i cittadini che ce l’hanno fatta.

