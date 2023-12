Il Teatro Lirico di Cagliari si prepara a salutare il 2023 con l’ottavo e ultimo appuntamento in calendario: La Bohème di Puccini, in programma da oggi al 30 dicembre. Alla celebre opera è dedicato anche un nuovo format, il podcast “In Scena”, risultato della fusione della grande musica con l’intelligenza artificiale, che sbarca su Spotify. Sulla piattaforma di streaming trovano casa quattro episodi che accompagnano il pubblico in una miniserie dedicata al capolavoro del compositore di Lucca.

La voce narrante e la musica, generata dal computer, trasporta gli ascoltatori nel cuore delle vicende vissute dai giovani protagonisti, ricreando grazie al suono e alle parole i luoghi, i sentimenti e le relazioni che caratterizzano la trama dell’opera. La direzione artistica e la scrittura dei testi è firmata da Giorgio Pitzianti, creativo sardo a capo dello studio che cura la comunicazione e il marketing per il Teatro. «Il nostro obiettivo è raggiungere sempre di più un nuovo pubblico, in particolare le nuove generazioni - afferma Pitzianti -. I podcast in Italia sono ormai ascoltatissimi e accompagnano chi è in viaggio, chi è in casa o al lavoro, o vengono ascoltati la sera al termine della giornata. Gli indicatori ci aiutano ad avere una panoramica sempre più ampia di crescita di questo strumento a livello nazionale e certamente, nell’ottica di un posizionamento del marchio Teatro Lirico di Cagliari, possono aiutarci a crescere continuando a divulgare la cultura mirando al raggiungimento dei nostri obiettivi su più target».

Sulla scia del successo del Mefistofele di Boito, per La Bohème è previsto il tutto esaurito. «Ora –spiega Pitzianti – come ci suggerisce la voce narrante del primo episodio dell’opera su Spotify, fermiamoci un attimo e lasciamoci trasportare dalla magia dell’opera. I progetti avviati potranno essere una guida alla rinascita del teatro in tutto il Paese?» Forse. «La rivoluzione culturale è partita da Cagliari».

