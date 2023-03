Nuovo appuntamento dedicato alla cultura a Ghilarza. Venerdì 10 marzo, alle 17.30 alla Torre aragonese, si terrà infatti una nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale. Sarà presentato il libro “Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta”.

Libero Manca condividerà la straordinaria avventura che lo vide protagonista in sella alla sua bicicletta in giro per il mondo tra il 1974 e il 1975. Il suo racconto sarà accompagnato dalla proiezione delle centinaia di diapositive che scattò durante il viaggio e con Francesco Giorgioni, autore del libro, e Roberto Virdis autore della prefazione, si ripercorreranno le tappe salienti e gli episodi vissuti dal Libero Manca in giro per il mondo.

«Siamo lieti di ospitare il signor Libero che, nel suo viaggio, ha scelto come mezzo la bici per avere un contatto vero e diretto con le popolazioni incontrate. Il suo sorriso nelle difficoltà è un esempio per i nostri giovani, le sue parole potranno essere un insegnamento e un'iniezione di fiducia nelle scelte future», spiega l’assessora alla Cultura Paola Flore.

