Anche nel 2026 prosegue la collaborazione tra l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e l’Istituto Comprensivo di Ales, attiva dal 2022, inserita in un ampio percorso che da anni vede l’associazione impegnata nella diffusione della musica e della cultura nelle scuole.

Al centro del nuovo tour sarà “Il rovescio delle fiabe”, un concerto interattivo pensato per i bambini delle scuole primarie, con Giusy Murgia Onnis, Gianluca Podda e Alessandro Frau. Un’esperienza in cui la musica si intreccia con il racconto e l’immaginazione, invitando i piccoli spettatori a partecipare attivamente.

Un progetto che trasforma gli spazi scolastici in luoghi di ascolto, partecipazione e scoperta, dove la musica diventa strumento educativo capace di stimolare creatività e nuove forme di espressione.

Il tour prevede tappe ad Ales (13 aprile), Laconi (il 16 aprile), Villa Sant’Antonio (18 aprile) e Baressa, il 28 maggio.

Le attività sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura (MIC), della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e si svolgono in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ales e il Consorzio Turistico Due Giare, partner attivi nella valorizzazione culturale del territorio.

“Portare la musica nelle scuole è da sempre una parte fondamentale del nostro lavoro – afferma Betty Oro, direttrice artistica dell’Associazione Palazzo d’Inverno –. Il tour rappresenta un’occasione preziosa per incontrare i bambini e coinvolgerli in un’esperienza viva e partecipata. Con Il rovescio delle fiabe vogliamo stimolare la loro immaginazione e avvicinarli alla musica in modo diretto, creando uno spazio di ascolto e condivisione che oggi è più che mai necessario”.

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