In bicicletta alla scoperta di foreste e nuraghi, spiagge, città e antichi borghi, magari alternando pedalate e trasferimenti in treno. Gli itinerari sono 52, si sviluppano per 2700 chilometri da nord a sud dell'Isola. ''Sardegna Ciclabile'' è il grande progetto per la ciclovia sarda. Già stanziati oltre 30 milioni di euro di fondi europei, statali e regionali. A che punto è la realizzazione?

Se ne parla su Videolina nella nuova puntata di "Il Rotocalco - i sardi d'Europa".

Ospiti di Stefano Birocchi, in collegamento Skype, Aldo Salaris, assessore regionale ai Lavori Pubblici e Italo Meloni, direttore scientifico del Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità (CIREM) delle Università di Cagliari e Sassari. Con Maria Carmela Solinas percorreremo la pista panoramica Platamona - Riviera di Sorso e conosceremo i progetti di un tour operator sardo che, nell'Isola, propone pacchetti turistici abbinati alle due ruote. È un progetto realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 3 del 2015.

Tutte le puntate sono visibili sulla APP L'Unione Digital.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata