Il ritratto di Leone XIV realizzato dal disegnatore e fumettista Sandro Dessì in esclusiva per unionesarda.it. L'autore, originario di Armungia, vuole in questo modo rendere omaggio al nuovo pontefice. Dessì, docente di materie letterarie e Storia dell'arte, ha scritto tante storie attraverso i fumetti.

Ha dedicato opere a Emilio Lussu e Antonio Gramsci, che hanno attraversato con le loro idee e il loro agire il Novecento, segnato da guerre e totalitarismi. È animatore di festival letterari e di laboratori scolastici dedicati all'arte del fumetto. Con i suoi ritratti ha fatto rivivere grandi figure come Joyce Lussu, Michela Murgia, Gigi Riva.

© Riproduzione riservata