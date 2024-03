Franco Arminio, poeta e paesologo, ha descritto l'idea di “paesitudine”. Sono i valori espressi dai paesi delle aree interne che definisce, per quello che rappresentano nella geografia e nella storia dell’Italia, “aree intense”. «Servono – spiega – politiche alte e non rimasugli finanziari, serve investire sulle persone e non su opere tipo rifacimento di piazze che spesso danno l’idea di mettere l’anello al dito di uno scheletro».

E bisogna fare il possibile per riportare a casa preziose energie giovanili: «I ragazzi sono una fonte di vitalità per i nostri paesi, trasmettono stimoli e nuova vita. La loro presenza è essenziale per ripartire come è fondamentale l’apporto degli stranieri».

Franco Arminio, che manifesta il suo impegno civile anche con lo strumento straordinario della poesia, sarà in Sardegna dal 22 al 24 marzo invitato dal club di Jane Austen. Tre incontri a Villacidro, Pimentel e Cagliari. Per discutere dei suoi temi: aree intense, spopolamento, poesia.

