Festeggia i 20 anni di carriera il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano. E lo fa nella sala Sassu del Conservatorio “Canepa” di Sassari, lunedì alle 20. “Pianoforte a 4 mani” è il nuovo appuntamento con “I concerti di primavera” organizzati dall'associazione Ellipsis.

I due musicisti sono stati definiti “le venti dita d’oro d’Italia. Proporranno un programma dedicato proprio al pianoforte a 4 mani. Saranno eseguite Dolly Suite op. 56 di Gabriel Fauré, Petite suite di Claude Debussy e due composizioni originali di Marco Sollini: À la manière de… Piazzolla op. 51, dedicato a Lydia Viggiani ed Eugenio Cudazzo, e Babies’ Corner op. 36 dedicato proprio a Salvatore Barbatano.

Il duo Sollini-Barbatano ha suonato in tutta Italia e in location europee prestigiose tra cui Grosse Saal del Mozarteum di Salisburgo, Filarmonica di Cracovia, Smetana Hall di Praga, Teatro Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi di Smirne, Sala Solti all’Accademia Liszt di Budapest, Festival dei Palazzi di San Pietroburgo, Schouwburg Festival di Jakarta. Ha effettuato varie registrazioni per la Radio Vaticana e RAI Radiotre.

