Apertura straordinaria sabato per il museo Diocesano di Sassari, allestito in alcuni ambienti della Cattedrale di San Nicola e della chiesa prospiciente di San Michele in piazza Duomo. Dalle 9 alle 21 le visite curate dalla delegazione Fai per le Giornate di primavera, con dei Ciceroni speciali: gli studenti dei Licei del Canopoleno e del Liceo “D.A. Azuni” di Sassari.

Sarà possibile visitare due sezioni del museo in gruppi di dieci persone. La prima sezione, ospitata nella Cattedrale di San Nicola, nella sagrestia dei Beneficiati, nell'aula capitolare e nei locali dell'archivio antico, è dedicata agli ori, argenti e paramenti sacri. La seconda sezione, ospitata nella vicina chiesa di San Michele, accoglie dipinti dal XVI al XVIII secolo e sculture lapidee dal XVII al XIX secolo.

Durante le visite al mattino in Duomo, dalle 10 alle 12, è previsto l’accompagnamento musicale del flautista Mauro Uselli con flauto bansuri, melodie e melismi, note mistiche e spiritualità. E dalle 16 alle 16.30, nella navata centrale del Duomo, il concerto dei ragazzi della classe 3B ad indirizzo musicale del Canopoleno.

L'evento è reso possibile grazie al direttore del patrimonio ecclesiastico Mauro Quidacciolu, al parroco del Duomo Don Marco Carta, all’Associazione Aretè, allo storico dell’arte Mario Matteo Tola e ai Dirigenti scolastici del del Liceo “A.D. Azuni” e del Convitto Nazionale Canopoleno che ha ospitato stasera il convegno “Alla scoperta di alcuni dei tesori del Museo diocesano di arte sacra”.

