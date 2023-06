Domani in edicola un inserto di 16 pagine, Agorà, interamente dedicato all'intelligenza artificiale, il primo nato dalla partnership fra l'Università di Cagliari e L'Unione Sarda nel tentativo di unire competenze scientifiche e giornalistiche. Temi di rilevanza che impattano sulla nostra vita quotidiana: come si tutela la privacy, il caso ChatGPT (il chatbot che l'Italia ha tenuto in stand by per problemi legati a dati personali e affidabilità), le implicazioni legali dell'IA (in un articolo si racconta per esempio che in Estonia è stata introdotta la possibilità di affidare a un computer sentenze su casi legali di minore importanza). Ma non solo: in altri articoli si dà conto della possibilità di creare immagini del tutto credibili ma false ma anche dei dubbi dell'utilizzo dei dati biometrici. Nella copertina, gli editoriali di Francesco Mola, rettore dell'Università di Cagliari, ed Elisabetta Gola, prorettrice alla Comunicazione, oltre a i QRcode che rimandano a interviste video dei docenti consultati per l'inserto.

