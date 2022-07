Su TikTok è uno dei trend da giorni, e tutti ne discutono. È il fenomeno del corsivo parlato, lanciato sui social da Elisa Esposito, una ragazza nata nel 2003 che ha pubblicato un video per spiegare come funziona e che ha ormai milioni di visualizzazioni.

Ma di cosa si tratta? Cos’è il corsivo parlato? Come ha detto la stessa giovane, è un modo di parlare che hanno in particolare le milanesi, allungando e storpiando le vocali, soprattutto in finale di parola. Nel filmato esplicativo il risultato è decisamente comico, ed è questo ciò che Elisa voleva ottenere, un effetto di parodia.

Nel recitare il ruolo di un’insegnante un po’ snob, ha tenuto a sottolineare che quello è solo e soltanto un personaggio, nella vita di tutti i giorni non parla trasformando le “o” in “œ” oppure le “a” in “ae”. Pochi giorni fa, però, è incappata in una gaffe: ai microfoni di una radio ha letto la Divina Commedia in corsivo parlato ma ha dovuto ammettere di non conoscere l’autore dell’opera.

(Unioneonline/s.s.)

