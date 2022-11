Numerosa la delegazione del FAI nuorese che ieri pomeriggio ha fatto visita al MaC Lula. Ad accogliere la comitiva di visitatori, gli ideatori del museo di arte contemporanea Domenico Fumagalli e Mariolina Mannia.

«Una realtà come questa, inaspettata in un piccolo centro come Lula, deve essere di esempio per altre comunità» afferma Carla Pacchiano, attuale capo della delegazione provinciale di Nuoro.

«Il nostro contributo oggi, qui al MaC è quello di promuovere il bello e rendere omaggio a questa straordinaria avventura», sono le parole di Graziella Macis, per 10 anni presidente del fondo per l’ambiente e fra i soci fondatori dell’associazione per la tutela ambientale. Sabato sarà la volta della rappresentanza della LUTE, l’università della terza età di Nuoro.

