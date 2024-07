Dopo il tutto esaurito di ieri sera con Massimo Carlotto, un nuovo successo ha accompagnato la tappa di stamane del Festival dell’Isola delle storie di Gavoi. Si è conclusa con l’en plein di piazza Sant’Antioco, la presentazione del libro “Cara Giulia - quello che ho imparato da mia figlia” alla presenza dell’autore Gino Cecchettin.

Centinaia i presenti radunati all’ombra del sagrato della chiesetta rionale, nel dibattito moderato dalla saggista Maura Gancitano. Alla presenza del filosofo femminista Lorenzo Gasparrini. «Ho voluto raccogliere non solo il ricordo di mia figlia, ma anche l’amore e il senso di profondo altruismo che Giulia nutriva verso il prossimo»- ha detto in apertura Gino Cecchettin, per poi raccontare: «Il dolore di un padre si aggrappa al ricordo di una ragazza speciale e unica nella sua semplicità».

Presenti per l’occasione la Presidente della regione Alessandra Todde, il vicepresidente del consiglio regionale Giuseppe Frau e diversi amministratori locali. «È stato un successo - dichiara soddisfatto il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai - un momento emozionante e di profonda crescita umana per tutti noi».

© Riproduzione riservata