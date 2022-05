Sono stati tre giorni fitti di appuntamenti e incontri quelli del Console Generale dell’Uruguay in Italia, Veronica Crego Porley, che questa mattina ha anche incontrato a Cagliari il sindaco Paolo Truzzu.

Accompagnata dal Console onorario dell’Uruguay in Sardegna, Martino Contu, la dottoressa Crego Porley ha motivato il suo tour nel sud Sardegna per favorire scambi culturali e imprenditoriali con l’Isola che riporta “numerose caratteristiche della realtà del piccolo paese del sud America dove la principale attività è riposta nel settore primario dell’allevamento, bovino e ovino, e della agricoltura con la produzione di agrumi e un settore vitivinicolo in grande espansione”.

Con il sindaco Truzzu si è anche parlato della possibilità di un gemellaggio di Cagliari con qualche città uruguayana della costa e si è pensato, ad esempio, alla città di Piriapolis, che nel nome riporta chiare origini italiane e che è dotata, come Cagliari, di un porto e un lungomare prestigioso.

È stato inevitabile parlare anche di calcio e dei tanti giocatori uruguayani che hanno militato nel Cagliari, che per questo è molto famosa e conosciuta nella nazione sud americana.

Il console Onorario, Martino Contu, ha ricordato al sindaco Truzzu come nelle file garibaldine che hanno reso indipendente l’Uruguay militava anche un cagliaritano, Angelo Pigurina, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia di questo Paese dove tornò negli ultimi anni della sua vita dopo essere stato in Italia per combattere la Prima guerra di Indipendenza.

Paolo Truzzu ha offerto tutto il suo impegno per favorire il gemellaggio con la città uruguayana e per aprire nuovi spazi di scambio turistico con gli uruguayani che programmano di trascorrere le loro ferie in città.

Prima di andare a Palazzo Bacaredda, la Console Veronica Crego Porley è stata ricevuta a Cagliari a Palazzo Regio per un incontro istituzionale con la Vice Prefetto Maria Antonietta Gregorio dove si è parlato anche del “Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra S.M. il Re di Sardegna e la Repubblica Orientale dell’Uruguay”, sottoscritto nel 1840.

Gli uruguayani in Sardegna sono circa 200. L’Uruguay ha un territorio di circa metà quello dell’Italia, con una popolazione di poco più di 3.500.000 abitanti di cui un milione e 300mila concentrati nella capitale Montevideo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata