Se per il concerto dell'ultimo dell'anno Sassari era in concorrenza con altre città sarde, non ha invece avuto rivali per il concerto lirico-sinfonico che stasera al Teatro Comunale ha salutato il 2024.

Un migliaio di spettatori hanno apprezzato l'iniziativa dell'amministrazione comunale e dell'ente Marialisa de Carolis che ha così lanciato un'altra novità per Sassari dopo la lirica in estate proposta in piazza d'Italia.

Per il Galà pucciniano, omaggio per il centenario della morte del compositore lucchese, l'orchestra dell'ente sassarese ha schierato 70 elementi, diretti da Francesco Tosi. Il tenore sassarese Matteo Desole e il soprano cagliaritano Francesca Pusceddu hanno cantato alcune delle arie più celebri: da "E lucevan le stelle" a "O mio babbino caro", da "Che gelida manina" a "Nessun Dorma".

Applausi e diverse ovazioni che sono poi diventati partecipazione attiva nel bis con due pezzi classici per il primo dell'anno: "Libiam ne' lieti calici" da la Traviata di Verdi e La marcia di Radetzky di Strauss.

