Ancora una volta il sipario del teatro Grazia Deledda si alza per l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. La musica sarà protagonista della due giorni in programma per il 26 e il 27 gennaio a Paulilatino, la prima data in programma alle 19 per tutto il pubblico, la seconda riservata invece il giorno dopo, alle 11.30, agli studenti delle scuole di Paulilatino e del territorio.

La manifestazione, per la quale c’è grande attesa, si inserisce nel circuito “Un'Isola di Musica 2023”, finanziato dalla Regione. L’evento vede inoltre la collaborazione con Sardegna Teatro e gode del patrocinio del Comune di Paulilatino. Il costo del biglietto (acquistabile presso la biglietteria del Teatro Grazia Deledda a partire da un'ora prima dello spettacolo) è di tre euro.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Andrea Solinas e vedrà la partecipazione del Maestro Gianmaria Melis, primo violino dell'Orchestra del Lirico, in veste di solista. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n° 99 in Mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn e del Concerto n° 4 per violino e orchestra in Re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.

