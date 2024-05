La terza serata della prima edizione di “Ideario Sport – Festival del libro sportivo”, organizzato dal Comitato regionale Sardegna dell’ente di promozione sociale e sportiva ASI, in collaborazione con l’Associazione culturale Ideario e con il patrocinio del CONI Sardegna e dell’USSI Sardegna, in programma venerdì 31 maggio, nella sala convegni di “Sa Manifattura” (viale Regina Margherita 33) a Cagliari, sarà dedicata al pugilato e alla pallacanestro.

Con la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni, “Ideario Sport”, riservato alla letteratura sportiva, intende promuovere e valorizzare i libri di settore, raccontando lo sport, le azioni e le imprese di atleti e campioni, le vicende sportive e personali, i valori e gli esempi, i lati oscuri, i miti e i riti nelle pratiche sportive, oltre alle personalità di uomini e donne che sono entrati nella memoria grazie alle loro gesta sportive. Il Festival utilizza il racconto sportivo per indagare su valori e riferimenti culturali del mondo dello sport, ma anche per affrontare temi di carattere sociale ed economico ad esso strettamente connessi.

In programma due appuntamenti e numerosi ospiti. Alle 18 il giornalista Enrico Gaviano introdurrà “La Boxe si racconta” con Mauro Grimaldi (dirigente sportivo, giornalista, scrittore), autore di “Nino Benvenuti. Il mio esodo dall’Istria” e “L’orizzonte degli eventi. Appunti di vita”, e Federica Guglielmini (educatrice e scrittrice), autrice di “A corta distanza” e ideatrice de “Il manifesto dei colpitori”: l’esempio di Nino Benvenuti non solo come campione sportivo, ma come metafora di vita, voglia di riscatto, sacrificio, sino all’oro olimpico e alla fama mondiale; il “colpitorismo” come palestra preparatoria alla vita di tutti i giorni, che sfrutta i valori educativi e culturali del pugilato e insegna a lottare, colpire, schivare, vincere e rialzarsi dalle sconfitte al grido “difendiamo e colpiamo”.

Alle 19.15 il giornalista Stefano Lai introdurrà “Sardegna a canestro” con Nando Mura (giornalista), autore di “A canestro dal 1924”, Renato Figari (avvocato e illustratore) e Tore Serra (presidente Fip Sardegna e allenatore): un secolo isolano della ‘palla a spicchi’, fitto di racconti, testimonianze, aneddoti e caricature.

