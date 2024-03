Si sono accesi a Sassari i riflettori delle Istituzioni nazionali dell’AFAM, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ieri il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari ha ospitato i vertici dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti italiani. Il presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori, Ivano Iai, che rappresentava nell’occasione anche la Conferenza dei direttori, con il direttore del “Canepa” Mariano Meloni, ha incontrato Alessandra Gallone, già senatrice e attualmente delegata del ministro dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini, insieme al presidente nazionale dei presidenti delle Accademie statali, Giuseppe Soriero, accompagnato dai direttori.

L’incontro è stato utile per chiedere con ancora maggior forza l’attuazione della legge 508 del 1999 che ha riformato Conservatori, Accademie e Istituti superiori per le industrie artistiche equiparandoli all’Università. Un percorso che, ha assicurato Alessandra Gallone, «sta finalmente arrivando a compimento».

I vertici dell'Afam si sono poi trattenuti in città per il convegno "Creatività e Universitas" in memoria di Antonio Bisaccia, direttore dell’Accademia scomparso un anno fa. Bisaccia, che è stato anche presidente del CNAM, organo consultivo del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è stato ricordato nei saluti istituzionali al convegno che si è tenuto nell'aula magna dell'Accademia "Sironi".

Il convegno è stato accompagnato da alcuni brani musicali eseguiti dagli studenti del Conservatorio Francesco Lodi (organetto), Annalisa Filia (flauto), Michela Pilo e Alfredo Puglia, allievi del corso di Musica elettronica.

