Da Madrid a Lisbona. Dopo il successo dello scorso febbraio alla Fiera internazionale di arte contemporanea nella capitale spagnola, le nuove produzioni artistiche di Casa Falconieri sbarcano in Portogallo. Dal 29 maggio all’1 giugno, 20 artisti sardi con i loro libri d’artista in tiratura limitata saranno presenti alla rassegna “ArcoLisbona”.

I volumi, con all’interno vere e proprie opere d’arte, saranno in esposizione per tre giorni in uno dei più importanti circuiti internazionali di promozione e diffusione dell'arte.

A Lisbona saranno presenti oltre 100 galleristi e più di trenta editori. Con Gabriella Locci, presidente di Casa Falconieri che presenterà due volumi (Sirene di Mare 1 e 3) ci saranno anche Giulia Dessì Lai, Francesca Congiu, Alessandra Manca, Angelica Meloni, Martina Mirai, Giampaolo Mameli, Anna Saba, Francesca Manca, Daniela Manca e Rosa Spanu. Presenti anche quattro storici dell’arte, quattro fotografi, due architetti, sei giovanissime artiste del Liceo artistico di Oristano, una allieva dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e gli alunni degli Istituti comprensivi di Pirri e Dolianova che hanno partecipato al progetto Iscola-Arte.

«Essere in Portogallo è un’occasione imperdibile per portare alla ribalta il nome della Sardegna e parlare della sua cultura e dei suoi artisti - afferma la presidente di Casa Falconieri Gabriella Locci – essere selezionati per la terza volta ad Arco Madrid e per la prima volta a Lisbona è un grande motivo di orgoglio per il nostro operato. Allo stesso tempo abbiamo modo di affrontare il tema della conservazione, della diffusione dell’arte della Sardegna, degli artisti giovani e conclamati, per creare operazioni di rilevante prestigio internazionale, insieme a quattro storici dell’arte che scrivono del presente dei nostri artisti».



