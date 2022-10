I ghiacciai dell’Antartide allo Spazio Ilisso di Nuoro. Venerdì 7 ottobre alle 18 aperitivo con Marco Buttu, gavoese, ingegnere e ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sviluppatore del software di controllo del Sardinia Radio Telescope.

Buttu racconterà le sue missioni da record e presenterà il suo libro “Marte bianco. Nel cuore dell’Antartide. Un anno ai confini della vita”.

Tanti mesi a 80 gradi sotto zero, dove non ci sono piante né batteri, per 100 giorni va via il sole e l’aria e così secca che anche una piccola ferita ha bisogno di mesi per rimarginarsi. Questo è l’Antartide, il luogo in cui Buttu assieme a un team di 12 persone è andato per il Programma nazionale di ricerche in Antartide per l’Italia e dell’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor per la Francia.

“Un posto che somiglia più a un altro pianeta che alla Terra”, spiega Buttu che venerdì potrà raccontare le sue esperienze e dialogare con il pubblico per spiegare come adattarsi ad un ambiente così ostile.

Conduce la giornalista Carlotta Lucato e si brinderà con un vermentino della cantina di Santadi accompagnato da meringhe bianche. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione.

