“I cammini del dottor Marini”, la mostra ad OlbiaIl racconto dei cammini storici italiani ed europei percorsi dal cardiologo olbiese Saverio Marini apre la rassegna “Storie di un attimo”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cambia la location della conferenza che accompagna il primo appuntamento della 14ª edizione del festival della fotografia Storie di un attimo.
L’incontro con Saverio Marini, protagonista della mostra “I cammini del dottor Marini” che dà il via domani alle 16.30 presso la Società dello stucco di Olbia alla manifestazione organizzata dall’associazione Argonauti, dedicata quest’anno alla natura, andrà in scena il giorno stesso alle 18.30 nella sala convegni dell’Hotel President, e non, come in precedenza annunciato, al Politecnico Argonauti.
Dopo l’inaugurazione della mostra fotografica sui cammini storici italiani ed europei percorsi dal cardiologo olbiese, già apprezzato medico di base, illustrandone le caratteristiche, Marini racconterà al President l’aneddotica delle sue avventure soffermandosi sulle positive implicazioni mediche che questa attività porta con sé.
Assaggio ghiotto dell’edizione 2025 di Storie di un attimo, che proseguirà sabato con l’apertura di tutte le altre mostre allestite alle Casermette di via Mameli e al salone parrocchiale della Sacra Famiglia e con l’incontro alle 18.30 al Politecnico Argonauti col grande fotografo naturalista Domenico Ruiu.
Da segnalare, sempre al Politecnico Argonauti, la proiezione del film “La ricerca del colore” del regista Denis Delestrac sul celebrato fotografo americano Steve Mc Curry, in programma domenica 30 novembre (18.30), e il 13 dicembre la lettura gratuita del portfolio a cura di Davide Caglio e Antonio Satta (i fotografi che vorranno sottoporre i loro lavori ai due professionisti potranno recarsi in sede con la propria scheda di memoria per una lettura accurata dei lavori).