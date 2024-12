Molto più di un concerto, come un lungo viaggio che attraversa i 65 anni del Coro Polifonico Turritano, l'ensemble protagonista del concerto di fine anno, in programma venerdì 27 dicembre, alle ore 20, presso la basilica di San Gavino di Porto Torres per rivivere con il pubblico i momenti più significativi di un percorso che dal 1959 unisce arte, musica e anche amicizia. Il concerto dal titolo “Bach, Immortal Bach!” è un omaggio al genio senza tempo, il compositore e musicista tedesco Johann Sebastian Bach. Nel programma della serata, oltre a ricordare anche gli anni in cui l'ensemble fu diretta dal maestro don Antonio Sanna, anche l’esibizione dell’ Imago Trio, che con il loro trio di chitarre proporranno trascrizioni di capolavori bachiani, e dell’Ars Musicandi Ensemble di Porto Torres nota per le sue performance musicali in tutta Italia. Una collaborazione fortemente voluta dall’ associazione del Coro Polifonico Turritano in segno di condivisione e amicizia. La direzione artistica della serata è affidata al maestro Laura Lambroni e l’accompagnamento all’organista Michele Nurchis. L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Porto Torres e della Regione Sardegna con il programma di sostegno "CunSonoS 2024" - Art. 2.

© Riproduzione riservata