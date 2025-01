Livia e Lucrezia Masia, gemelle di 21 anni, di chiare origini sarde, sono diventate delle eccellenze del canto in Trentino. Hanno trovato la loro strada, già da quando avevano sette anni, con la prima esperienza in ambito vocale nel Coro Voci Bianche della Scuola Musicale Civica di Riva Del Garda. Dal 2015, fanno parte del Coro Garda Trentino di Riva Del Garda, diretto dal maestro Enrico Miaroma. Hanno sempre partecipato a numerosi concorsi nazionali, come quello di Vittorio Veneto e quello di Arezzo, ma anche a quelli internazionali, come Vienna e Budapest. Hanno anche inciso quattro dischi (Cd), con il Coro Voci Bianche e realizzato 2 registrazioni di alcune composizioni tratte dal Codex medievale “Las Huelgas”, pubblicate dalla casa discografica Olandese Brilliant Classics con il Gruppo Vocale Garda Trentino. È la passione per il canto che spinge due gemelle .

«La passione per il canto è nata sicuramente in ambiente domestico, nella tradizione familiare di nostro padre, Pierluigi Masia, che per tanti anni ha fatto parte del Coro Melchiorre Murenu di Macomer, fin dalla giovane età», dicono le due giovani appassionate di canto, «attualmente, oltre a coltivare questo che finora è solo un hobby, siamo impegnate negli studi».

A entrambe piacerebbe esplorare anche il canto sardo, insieme dicono: «Sarebbe un nostro grande desiderio riuscire ad esibirci con il nostro coro nella nostra terra di origine, a Macomer e Suni in particolare».

