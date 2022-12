Si sono svolti ieri i tanto attesi festeggiamenti per San Nicolò, il santo patrono dei guspinesi.

Nel primo pomeriggio la processione, che si è svolta nello storico percorso, è stata seguita da tanti fedeli, con le campane ad accompagnare l'uscita del santo dalla chiesa e rimaste a tintinnare per l'intera durata con il corteo al seguito.

Per le vie del paese devoti e commercianti hanno onorato il suo passaggio posizionando fiori e piante negli ingressi di case e negozi. Le luci delle auto della polizia municipale hanno segnato il suo rientro nella chiesa a lui intitolata, a cui è seguita la messa concelebrata dai tre parroci del paese.

La processione (foto Scanu)

Durante la funzione religiosa, il parroco Don Nico ha spiegato il legame che associa San Nicolò a Santa Claus, il Babbo Natale che tutto il mondo conosce. Secondo le leggenda infatti il santo avrebbe ispirato la figura del vecchietto più amato dai bambini per un episodio che accadde prima che fosse ordinato vescovo. Per questo motivo San Nicolò è molto conosciuto in tutto il mondo.

