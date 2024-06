Originario di San Teodoro, Guido Cuileddu è un giornalista e scrittore che era caduto nell'oblio ma è stato recuperato grazie alla pubblicazione del suo libro "I condannati" pubblicato per la prima volta nel 1970. Domani alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Sassari ospita un incontro organizzato dal Sistema Bibliotecario di Sassari, per Sassari città che legge, insieme al Progetto OttobreInPoesia Aps.

Il volume edito dall’editrice Taphros è ancora oggi un caso letterario (opera che uscì la prima volta nel 1970 per le edizioni Trapani di Roma), opera di una personalità schiva e sedentaria che visse a Sassari dove collaborò per anni con con diversi quotidiani locali e nazionali. Del libro venne anche progettata una trasposizione cinematografica per l’interessamento di una famosa regista, Nadia Werba, con l’ipotesi che la protagonista potesse addirittura essere Anna Magnani con la quale Cuileddu era in contatto. Poi saltò tutto.

Parleranno del libro e del suo autore Giorgio Demuru, sommelier e membro della giuria del Premio letterario Internazionale Città di Sassari (Plics), Costantino Pes docente e scrittore, Dario Maiore editore della Taphros, Giuseppe Pisanu direttore del MAST di San Teodoro.

L’incontro è una speciale anteprima della XVIII edizione del festival poetico internazionale della Sardegna e del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari.

