Greta Thunberg, seduta sull'erba in un bosco, accarezza un puledro.

L'immagine, realizzata da Iris e Mattias Alexandrov Klum, è la prima copertina di “Vogue Scandinavia”.

Il magazine ha deciso di dedicarla all'attivista svedese, 18 anni, entrata nella storia per la sua battaglia contro il cambiamento climatico.

Intervistata dalla rivista per l’edizione che uscirà in Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda, Thunberg indossa un impermeabile e una gonna floreale e non risparmia critiche al fashion.

"L'industria della moda contribuisce enormemente all'emergenza climatica ed ecologica, per non parlare del suo impatto sugli innumerevoli lavoratori e comunità che vengono sfruttati in tutto il mondo affinché alcuni possano godere della moda veloce che molti considerano usa e getta", ha dichiarato.

L’attivista ha poi attaccato il green washing di tante aziende del settore: "Molti stanno facendo sembrare che l'industria della moda stia iniziando ad assumersi le proprie responsabilità, spendendo cifre fantasiose in campagne in cui si dipingono come ‘sostenibili’, ‘etiche’, ‘verdi’, ‘climaticamente neutre’ ed ‘eque’. Ma cerchiamo di essere chiari: questo non è quasi mai altro che puro green washing. Non è possibile produrre moda in serie o consumare in modo ‘sostenibile’ come il mondo è modellato oggi. Questo è uno dei tanti motivi per cui avremo bisogno di un cambiamento di sistema".

