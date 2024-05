Giornata con le donne protagoniste la prima dell'Associazione Editori Sardi (Aes) nel 37° Salone del Libro di Torino.

In una sala Granata gremita ha aperto gli incontri l’anteprima del Festival letterario “Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi”, in programma ad Alghero nel prossimo luglio. “Storia d’amore e di dolore”, ha reso omaggio alla scrittrice Grazia Deledda e all'attrice Eleonora Duse, a 120 anni dalla prima edizione del romanzo deleddiano “Cenere” e a cento dalla scomparsa della Duse, che recitò per il cinema soltanto una volta, proprio nella trasposizione cinematografica dell’opera deleddiana del 1916.

Ne hanno discusso Paola Bertolone, docente di Discipline dello spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, Claudia Gianetto del Museo del Cinema di Torino e la critica letteraria e docente Angela Guiso,

Domani alle 12 inizia in un auditorium tutto esaurito l'atteso incontro con lo storico e divulgatore Alessandro Barbero, che parlerà del Medioevo in Sardegna, a partire da “Il tempo dei Vandali e dei Bizantini” e “Il tempo dei giudicati”. L’evento, in collaborazione con Ilisso edizioni, prevede anche la partecipazione di Sabrina Cisci della Soprintendenza archeologica di Cagliari, Rossana Martorelli, docente di Archeologia cristiana e medievale nell'Università degli Studi di Cagliari e Alessandro Soddu.

