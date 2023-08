Si è chiusa con un grande successo di pubblico l’edizione 2023 di “Ollastra in Mirto”.

Il tradizionale evento, organizzato magistralmente dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha registrato il record di presenze.

«È andata benissimo – conferma con soddisfazione Giampiero Flore, presidente della Pro loco – è stata l’edizione più partecipata. Siamo stati pienamente ripagati da tutto il lavoro fatto».

Grande il gradimento mostrato dai visitatori per il menù proposto dall’associazione e degustato negli spazi creati nella piazza Europa, location ideale per gli eventi. Grande protagonista il mirto, dunque, in tutte le sue declinazioni.

Il prodotto, presente negli oltre 300 ettari della collina di San Martino, tra Ollastra e Villanova Truschedu, ha accompagnato l’arrosto, i dolci aromatizzati e ha chiuso il banchetto sotto forma di liquore.

Superate le 500 presenze previste.

«In due ore e mezza – conclude Flore – abbiamo servito 700 pasti. Sono arrivati tanti complimenti e questo per noi è davvero molto importante».

