Riparte da Gonnosnò la rassegna itinerante “Chistionis”. Il prossimo appuntamento, in programma venerdì, alle 18, nell’ex aula consiliare di via Matteotti, sarà dedicato alla poesia. Per l’occasione ci sarà l’incontro con la poetessa, ma anche saggista, critica letteraria e teatrale Barbara Korun, con interventi di Marco Atzori, il coordinamento di Giuseppe Manias e la traduzione di Daniela Vendrame. La rassegna “Chistionis” è una proposta dei Comuni di Gonnosnò, Usellus ed Albagiara, della Pro loco di Gonnosnò, di “A casa della poesia”, della Biblioteca Gramsciana e del Consorzio Due Giare, e ha come obiettivo quello favorire il confronto nelle comunità locali e la discussione anche su temi d’attualità partendo spesso da testi e produzioni letterarie.

